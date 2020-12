Rami pericolanti, vigili del fuoco in azione a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sarzana per la rimozione di alcuni rami pericolanti. La squadra del distaccamento di Sarzana è intervenuta con cinque unità operative e due automezzi all'incrocio tra via Brigata Partigiana Ugo Muccini e le vie Ronzano e Lucri. Per l'effettuazione dell'intervento si è reso necessario anche l'intervento dell'autoscala, giunta dalla Sede Centrale di La Spezia con due unità operative. L'opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla rimozione di alcuni grossi rami pericolanti che sono stati tagliati e portati a terra con l'ausilio di funi e tecniche specialistiche. Sul posto personale della Polizia Locale di Sarzana per la gestione della viabilità.