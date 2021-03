Ragazza di 35 anni scivola a Punta Corvo, trasportata a Genova con trauma alla schiena

Sarzana - Val di Magra - Attivazione del Soccorso alpino Liguria per una ragazza di 35 anni che poco sopra la spiaggia di Punta Corvo è scivolata lungo un sentiero procurandosi un trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco via mare. Ma da lì era difficile raggiungere l'infortunata. A quel punto il 115 ha attivato le squadre a terra di Vigili del fuoco e Soccorso

alpino che hanno raggiunto la donna. La Pubblica assistenza sul posto ha prestato le prime cure in attesa dell'arrivo di Drago, elicottero di soccorso dei Vigili del fuoco, che ha issato a bordo la donna trasportandola al San Martino di Genova per il sospetto trauma alla schiena.