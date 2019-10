Questore e Prefetto a Sarzana, più attenzione sull'area ferroviaria

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza convocato oggi a Sarzana dal Prefetto Garufi è stato preceduto da un sopralluogo di tutte le forze dell'ordine presso l'area ferroviaria cittadina, finita più volte al centro delle cronache da alcuni mesi a questa parte, per episodi di violenza e degrado.

Una situazione che nelle scorse settimane - dopo la visita del Questore Burdese – era stata affrontata con un intervento di pulizia da parte di Rfi in stretta collaborazione con la giunta e gli agenti quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza. Proprio il sindaco Ponzanelli, l'assessore Torri e il comandante della Polizia Locale Franzini, hanno mostrato le zone più critiche attorno all'area ferroviaria, da Crociata a Via del Murello, sottolineando anche l'importanza del percorso avviato per avere nuove telecamere su tutto il territorio comunale e maggiori forze di Polizia Locale.



Tematiche che sono state poi analizzate a Palazzo Roderio dove il Comitato si è riunito ufficialmente con tutte le sue componenti – con i vertici locali e provinciali di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri – e una rappresentanza di Rfi. Proprio alla luce dei recenti lavori di bonifica effettuati fra piazza Jurgens e Crociata, il Questore ha sollecitato un maggiore sforzo delle Ferrovie (che hanno chiuso con un cancello anche il varco che si affaccia all'incrocio fra via del Murello e via Emiliana) per avere ulteriori sfalci che consentano la presenza di volanti in punti strategici e soprattutto l'installazione di punti luce e una rete di circa un centinaio di metri che impedisca l'accesso ai binari dal retrostazione. Questo anche alla luce di quanto più volte denunciato dai residenti sul “lancio” di droga dai treni in arrivo per i pusher pronti a raccogliere la merce da vendere.



Di stretta attualità infine - oltre al problema degli atti vandalici e dei furti in centro - anche il sopralluogo presso l'area del metropark sul quale deve essere ancora completato il rogito per l'acquisizione da parte del Comune e che più volte è stata teatro di fatti spiacevoli. Qui l'intenzione della giunta è quella di ricavare spazi di aggregazione e una nuova sede per il Coc appena i tempi lo consentiranno mentre nei giardini adiacenti saranno presto posizionati nuovi cestini e punti luce nell'ottica di una maggiore vivibilità di tutta la piazza.