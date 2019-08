Quando Don Crovara convinse i comunisti sulla scuola paritaria

Sarzana - Val di Magra - La Federazione Italiana Scuole Materne della Spezia (Fism) esprime cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Don Gianni Crovara e partecipa al dolore dei familiari e dei parrocchiani. "Don Gianni è stato un punto di riferimento per la comunità di Sarzana e in particolare per il grande impegno profuso nella fondazione e conduzione dell'Asilo parrocchiale Saudino. La struttura ha accolto tantissimi bimbi e sostenuto concretamente le famiglie nel compito educativo della prima infanzia".

Del sacerdote si ricordano le battaglie per il riconoscimento pubblico della scuola non statale e a lui il grande merito perché il comune di Sarzana già negli anni Ottanta del secolo scorso stipulò una prima convenzione con le scuole paritarie. "La sua determinazione e capacità comunicativa riuscirono a coinvolgere gli allora vertici del Partito comunista che in quei decenni governavano la città della Val di Magra. Un risultato eccezionale per quel periodo, che insegna il metodo con cui mettere in relazione scuola statale e non statale. Metodo che oggi fa più fatica a diffondersi. La Fism sarà sempre grata al sacerdote, originario di Manarola, per la sua azione pastorale ed educativa".