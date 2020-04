Pusher latitante incastrato dal sistema aumatizzato del rilevamento impronte

Sarzana - Val di Magra - Riconosciuto dal sistema automatizzato di rilevamento impronte. E' finita con l'arresto la vicenda di un 26enne, magrebino, arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Sarzana. L'uomo è stato riconosciuto dai militari, in quanto già noto per pregressi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane 26enne senza fissa dimora, è stato identificato attraverso il “Sistema automatizzato di identificazione delle impronte” in dotazione alle forze dell’ordine, collegato alla banca dati nazionale, e da qui la scoperta che nei suoi confronti pendeva un provvedimento di cattura emesso dal Giudice spezzino a febbraio scorso per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, reato commesso alla Spezia nel marzo del 2017.



Immediatamente i Carabinieri lo hanno arrestato ponendo così fine alla sua latitanza.

Il giovane è stato condotto al carcere della Spezia dove dovrà scontare la pena a cui è stato condannato a 10 mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa.