Pullman della gita finisce fuori strada nel Parmense

Alunni e insegnati della scuola di Arcola bloccati vicino a Bardi fino all'arrivo dei Vigili del fuoco. Uno studente sarebbe rimasto leggermente ferito.

Sarzana - Val di Magra - Brutta avventura per un gruppo di insegnati e alunni della scuola elementare di Arcola ieri mattina. Durante una gita in provincia di Parma, il pullman su cui stavano viaggiando è finito con due ruote fuori strada lungo una strada di campagna ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per riportarlo in carreggiata. Gli scolari erano appena stati in visita al Castello di Bardi, località appenninica non lontana da Borgo Taro. Durante uno spostamento verso la seconda meta del loro viaggio, pochi chilometri di tragitto, il mezzo ha imboccato una stradina piuttosto stretta. In conseguenza di una curva sulla destra, una ruota posteriore è finita oltre l'asfalto, bloccata lungo un declivio che porta a un campo pochi metri più sotto.

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, potrebbero essere state le indicazioni del navigatore satellitare a portare l'autista del pullman su quella strada poderale, decisamente scomoda per un mezzo così lungo. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca di Varsi che avrebbe preso in consegna uno degli alunni rimasto leggermente ferito nell'incidente. La gira ha fatto poi ritorno ad Arcola a metà giornata.