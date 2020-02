Prostituzione, perquisizioni ad Arcola. Avviso di garanzia al padre delle minorenni

Sarzana - Val di Magra - Nell’ambito dell’indagine che il 12 febbraio scorso ha portato all’arresto di un noto avvocato massese (rileggi qui la notizia) i carabinieri della stazione di Arcola, coadiuvati dai colleghi di Sarzana e Castelnuovo Magra, hanno effettuato due perquisizioni presso le abitazioni di altrettanti cittadini arcolani alla ricerca di ulteriori elementi probatori a sostegno delle accuse mosse nei loro confronti, riconducibili alle consumazione dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile l’uno e del possesso illegali di armi l’altro.



Alle primissime luci dell’alba i militari hanno bussato alla porta di casa dell’arcolano 57enne, già indagato per favoreggiamento della prostituzione minorile e vittima di incendio della sua vettura, e di un 51enne anch’egli arcolano, ritenuto potenziale detentore illegale di armi. Quella notte di settembre 2019 i carabinieri di pattuglia trovarono le due minori di 12 e 17 anni, poi oggetto dell’indagine, a casa del 57enne e ieri, in quello stesso appartamento, i carabinieri giunti per la perquisizione hanno trovato ed identificato un cittadino bosniaco di etnia rom, padre di quelle stesse due minorenni, in compagnia del figlio minorenne, quest’ultimo risultato essersi allontanato a dicembre dello scorso anno da una comunità di accoglienza della Val di Vara alla quale era stato affidato.



Terminate le operazioni il 15enne è stato nuovamente collocato in una struttura di accoglienza nello Spezzino mentre al padre delle due minori è stato notificato un avviso di garanzia poiché indagato a piede libero per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile. La perquisizione domiciliare a carico dell’altro arcolano, alla ricerca di armi, ha avuto esito negativo ma allo stesso è stato comunque notificato un avviso di garanzia poiché indagato per detenzione illegale di arma, ciò a seguito dei riscontri emersi durante l’attività investigativa.