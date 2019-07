Prostitute via dal vialone di Marinella e multe fino a 168 euro per i clienti

Sarzana - Val di Magra - E' stata firmata stamani dal sindaco Cristina Ponzanelli l'ordinanza n. 143 a tutela della sicurezza urbana che stabilisce una serie di divieti su alcune strade del territorio comunale interessate nello specifico dal fenomeno della prostituzione.

L'atto stabilisce che, a partire da oggi e fino al 31 dicembre 2019, sul territorio comunale e nello specifico sul viale XXV Aprile, via Litoranea, via Variante Aurelia, via Variante Cisa, nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sia in vigore il divieto assoluto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, di porre in essere attività di stazionamento e/o adescamento di clienti e intrattenimento con essi, di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti, di eseguire manovre pericolose alla guida dei veicoli o di intralcio alla circolazione stradale legate a comportamenti sopra descritti” .



Detto in altri termini l'ordinanza, redatta dopo un confronto con la Prefettura, mira a arginare il fenomeno della prostituzione sul territorio sarzanese colpendo sia chi svolge in prima persona l'attività di meretricio sia i potenziali clienti: per questi ultimi sono previste sanzioni fino a 168 euro.

“Il contrasto a situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione e la lotta a taluni comportamenti, messi in atto sia da chi esercita meretricio che dai clienti- spiega l'assessore alla sicurezza Stefano Torri- è preciso dovere di ogni amministrazione in quanto tali comportamenti sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati” .