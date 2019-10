Prodotti per la casa col patrocinio del Comune, occhio ai truffatori porta a porta

Sarzana - Val di Magra - "Ci è stato appena segnalato che alcuni presunti venditori stanno girando porta a porta nel nostro territorio proponendo la vendita di prodotti per la casa in forza di un fantomatico patrocinio del nostro Comune, in realtà inesistente". Così l'assessore comunale di Santo Stefano Jacopo Alberghi.

"Il nostro Comune non rilascia mai patrocini per questo tipo di attività. Si raccomanda di fare molta attenzione e di non firmare nulla senza attenta verifica. Il Comune sta facendo gli accertamenti del caso, riservandosi di procedere nelle sedi opportune", conclude l'assessore.