Positiva una lavoratrice Ipercoop di Sarzana, era a casa già da 17 giorni

Sarzana - Val di Magra - "Una lavoratrice dell’Ipercoop Centroluna di Sarzana è risultata positiva al test per il Coronavirus. Si tratta di una dipendente che si trovava in quarantena domiciliare già da 17 giorni, a causa della positività di un familiare. Per questa ragione, alla Cooperativa non è stato chiesto di effettuare alcuna attività di sanificazione straordinaria e la ASL non ha ritenuto di mettere in quarantena ulteriori lavoratori". Così in una nota Coop Liguria.



“Quando si è fermata a casa –spiega Maurizio Fasce, Responsabile del personale Ipermercati – la collega ci ha immediatamente informati di avere un familiare positivo, quindi abbiamo provveduto di nostra volontà a effettuare una sanificazione straordinaria degli uffici dell’Ipermercato dove la signora lavorava. Abbiamo anche allertato i colleghi che lavoravano con lei e nessuno ha manifestato sintomi, grazie alle disposizioni, subito adottate dalla nostra Cooperativa, di mantenere il distanziamento di almeno un metro nelle sedi di lavoro. Riteniamo comunque doveroso condividere questa informazione, che ci è stata comunicata oggi dalla stessa interessata, alla quale porgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Per Coop Liguria, infatti, la trasparenza nei confronti dei Soci e dei consumatori è da sempre un valore primario e non negoziabile. Visto l’elevato numero di contagi nella nostra regione e il numero ancora più elevato di persone che sono entrate in contatto con i positivi, ma non hanno ancora effettuato il tampone, è probabile che situazioni analoghe si possano ripetere, e se accadrà ne daremo notizia con tempestività e trasparenza”.



"Fin dall’inizio dell’emergenza, Coop Liguria ha intensificato le pulizie dei punti vendita, attivando piani straordinari e sta provvedendo a quotidiane sanificazioni in tutti i negozi, a scopo di prevenzione. Confermiamo la collaborazione costante con le autorità competenti al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria di tutti, e sollecitiamo Soci, clienti e personale a rispettare le regole indicate dalle Autorità. In particolare, si raccomanda di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, soprattutto durante l’attesa alle casse o nei punti di maggiore affollamento, di frequentare i punti vendita negli orari di minore affollamento, di fare la spesa nel minore tempo possibile e soprattutto da soli.