Portano il cane a fare i propri bisogni e non raccolgono nulla. Quattro multe a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Occhi puntati sul decoro urbano e contro chi abbandona le deiezioni del proprio amico a quattro zampe. Accade che a Santo Stefano Magra, la Polizia locale, abbia fatto una raffica di multe in poche ore ad almeno tre persone che giravano senza il sacchettino per raccogliere le feci del proprio cane e che avevano impedito ai propri animali di espletare le proprie funzioni sul suolo pubblico. I trasgressori sono stati identificati sul posto, in cinque ore di servizio sono state elevate 4 sanzioni di cui 2 da 320 euro perché non pulire a terra, a seguito delle deiezioni comporta una sanzione di 160 euro e il non avere con sé l’idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni comporta ulteriore sanzione di 160 euro.