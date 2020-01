Pluripregiudicato arrestato dopo rapina al centro commerciale

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di ieri il personale della squadra volante del Commissariato di Sarzana ha arrestato per rapina impropria un cittadino senegalese di 37, regolare sul territorio nazionale. I fatti sono avvenuti in un centro commerciale cittadino dove gli addetti al controllo dei monitor intorno alle 16 hanno notato l'uomo che prelevava un paio di scarpe da un espositore e le nascondeva nello zaino. L'addetto all'antitaccheggio dopo averlo seguito ha tentato di fermarlo mentre stava oltrepassando la barriera delle casse senza pagare. L'uomo però lo ha colpito violentemente (procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni) tentanto la fuga inseguito anche da un altro operatore che nel frattempo aveva chiesto aiuto al 112.

La volante partita dal Commissariato ha raggiunto poco dopo il fuggitivo sull'Aurelia il quale a precisa richiesta ha subito tirato fuori dallo zaino le scarpe prive della placca antitaccheggio. L'uomo, in possesso di passaporto senegalese e titolare di richiesta di permesso di soggiorno effettuata a luglio, è risultato avere numerosi precedenti come rapina, furto, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, invasione di edifici, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.



Tratto in arresto per il reato di rapina impropria, il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima celebrato nella mattinata odierna ed in esito al quale, l’uomo è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria a divieto di dimora nella provincia spezzina con rinvio del giudizio al 13 marzo. E’ stato inoltre munito di foglio di via verso comune di Torino con divieto di ritorno nel comune di Sarzana per tre anni.