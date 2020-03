Pizzicati con un grammo e mezzo di coca, patente ritirata a tre giovani

Sarzana - Val di Magra - Nella nottata tra venerdì e sabato, nei pressi dell'abitato di Santo Stefano, i carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Sarzana hanno controllato una Fiat 500 condotta da una barista di 27 anni. A bordo due operai di 28 e 23. I militari, insospettiti dall'agitazione dei giovani, hanno setacciato veicolo e occupanti, i quali sono stati trovati ognuno in possesso di una dose di cocaina, per un totale di un grammo e mezzo di stupefacente, acquistato dai tre per uso personale. La coca è stata sequestrata e per i ragazzi, residenti nella zona, è stata attivata la procedura di segnalazione alla prefettura per i conseguenti provvedimenti amministrativi. A tutti e tre è ragazzi è stata inoltre ritirata la patente.