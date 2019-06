Pistola falsamente smarrita, la Polizia la sequestra

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio un equipaggio della volante del Commissariato di Sarzana veniva chiamato da una guardia giurata del punto vendita Ipercoop del Centroluna. L'operatore di sicurezza aveva sorpreso una cinquantatreenne bulgara in possesso di merce non pagata. C'è voluto davvero poco a ricostruire la dinamica: dall'esame delle telecamere si evinceva chiaramente che la signora aveva nascosto nella propria borsetta alcune confezioni di auricolari per cellulari per un valore di 120 euro cercando di uscire dalla cassa senza pagarli. All'arrivo dei poliziotti consegnava spontaneamente la refurtiva e veniva condotta in Commissariato per essere denunciata per tentato furto. Durante lo stesso pomeriggio gli uomini della squadra anticrimine del Commissariato procedevano ad una perquisizione ad un noto pregiudicato della zona, classe '53, dove trovavano una pistola (Beretta 6.35) di cui lui aveva denunciato fraudolentemente lo smarrimento. L'uomo è stato così denunciato per detenzione abusiva darmi e la pistola e stata sequestrata per essere messa alla disposizione dell'autorità giudiziaria.