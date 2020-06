Pendolare dello spaccio arrestato in stazione a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Era appena arrivato in città con 87 grammi di eroina “Brown sugar” da spacciare ma è finito in manette un 38enne di origine magrebina sceso alla stazione ferroviaria di Sarzana da un treno regionale proveniente da Pisa. Nell'ambito dell'attività finalizzata al contrasto dello spaccio e dell'immigrazione clandestina infatti gli uomini della Compagnia dei Carabinieri lo hanno notato mentre con fare circospetto cercava di guadagnare l'uscita verso piazza Jurgens mescolandosi agli altri passeggeri.



I militari lo hanno seguito per alcuni metri prima di fermarlo per un controllo che ha subito permesso di scoprire un involucro avvolto nel cellophan contenente sei ovuli di droga pronta per essere immessa sul mercato della Val di Magra.

Il pusher – con precedenti per altri episodi analoghi – aveva mescolato l'eroina al caffè per ingannare eventuali unità cinofile incontrate sul proprio percorso ma i Carabinieri non hanno nemmeno avuto bisogno delll'ausilio dei cani per scoprirlo.



Gli inquirenti inoltre non escludono che l'uomo possa essere un corriere pendolare già autore di altri viaggi sulla stessa tratta per alimentare un mercato tornato pericolosamente fiorente. Gli 87 grammi di eroina avrebbero fruttato alcune migliaia di euro.

Lo spacciatore al termine dell'intervento è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto nel carcere della Spezia in attesa della convalida dell'arresto da parte del Giudice. Per lui scatterà il processo con l'aggravante della reiterazione del reato.