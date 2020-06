Pauroso incidente, l'auto vola nel patio di una casa. Ma i ragazzi rimangono illesi

er cause in via di accertamento, la vettura che procedeva in direzione capoluogo sulla via Aurelia, guidata da uno dei due ragazzi, è finita fuori dal ciglio stradale.

Sarzana - Val di Magra - Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana impegnati questa notte a soccorrere due ragazzi, coinvolti in un incidente stradale nella zona pianeggiante del Comune di Castelnuovo Magra. Per cause in via di accertamento, la vettura che procedeva in direzione capoluogo sulla via Aurelia, guidata da uno dei due ragazzi, è finita fuori dal ciglio stradale ed è letteralmente precipitata all'interno del patio di un'abitazione. Fortunatamente i due non hanno riportato nessuna ferita: è stato comunque necessario inviare dalla sede centrale di via Antoniana un'autogru per il recupero e la rimozione della vettura che è rimasta incastrata tra due muri.