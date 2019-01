Partono i lavori di pavimentazione sulla statale 432

Sarzana - Val di Magra - Sono stati programmati i lavori di ripristino della pavimentazione sulla statale 432 “della Bocca di Magra”, in tratti saltuari tra le località Marinella di Sarzana e Romito Magra, in provincia della Spezia.

Per consentire gli interventi, fino al 22 febbraio sarà in vigore lungo la tratta il senso unico alternato nella fascia oraria 8:00 – 18:00, esclusi i giorni festivi.

Inoltre, per lavori di manutenzione degli impianti all’interno della galleria Taviani, sulla statale 225 “della Fontanabuona” da domani e fino al 30 gennaio sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 30,900 e il km 33,100, nel territorio comunale di Bargagli, in provincia di Genova.

In questo caso la limitazione sarà attiva nel solo orario notturno compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi.

Infine, per consentire il ripristino di una infrastruttura di telecomunicazione, fino all’8 febbraio sulla statale 45 “di Val Trebbia” sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 16,700 e il km 17,500, nel territorio comunale di Bargagli (GE).

La limitazione sarà in vigore fra le 8:00 e le 18:00, esclusi i giorni festivi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.



