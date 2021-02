Pane avvelenato nella boscaglia di Bradiola, cane grave in clinica. Intervengono i Forestali

Sarzana - Val di Magra - Un pastone di pane mescolato ad un liquido, velenoso, di colore viola. E a farne le spese è stato un cane meticcio che lo ha ingerito nei pressi di un'area agricola di Bradiola, nel Comune di Sarzana, adiacente all'autostrada. Ed è da questo elemento, dopo il ricovero del povero animale in una clinica veterinaria, che sono scattati gli accertamenti da parte dei carabinieri forestali.

Il cane è ancora in cura per i gravi danni subiti, a seguito dell'ingerimento ha avuto una crisi neurologica. La padrona è andata sul luogo dell'avvelenamento con i Carabinieri forestali che hanno trovato, in un'area ricoperta da vegetazione spontanea nei pressi di un canale, il cumulo di pane bagnato mescolato con la sostanza violacea e velenosa.



In merito alla vicenda sono state raccolte dai militari una serie di testimonianze ed è stato anche raccolto un campione della sostanza per farla analizzare dall'istituto zooprofilattico sperimentale della Spezia per l'esame del caso. Infine, con la collaborazione della stazione carabinieri forestale di sarzana veniva attivava la procedura per la bonifica dell'area e venivano allertati il Comune e l'Asl in quanto competenti in materia di salute pubblica.