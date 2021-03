Ovetto Kinder? Sì ma la sorpresa è cocaina

Nell'ambito dei servizi di contrasto a furti in appartamento e spaccio in Val di Magra, in manette un pusher con quattordici dosi nascoste in tasca. Identicate e controllate oltre 70 persone: una ha preso la multa per violazione delle norme Covid.

Sarzana - Val di Magra - Un alacre lavoro di controllo del territorio ad alto impatto contro i furti in abitazione lo spaccio di droga senza dimenticare il monitoraggio del rispetto dei divieti anti assembramento nella zona dei comuni di tutta la giurisdizione, in particolar modo nelle frazioni più isolate. E' quello che impegnato ieri i carabinieri, con dodici pattuglie, 25 militari e colleghi in borghese, che hanno realizzato un dispositivo di controllo mirato, finalizzato ad individuare auto sospette, fermandole ed identificando gli occupanti: al termine sono state controllate oltre 70 persone, di cui una sanzionata per violazione norme Covid-19. Nel corso del servizio, nei pressi del parcheggio di un supermercato di Sarzana, zona spesso frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti, i militari del Norm hanno proceduto alla perquisizione personale di un cittadino marocchino pluripregiudicato per reati specifici, notato aggirarsi con fare sospetto: nelle sue tasche sono state rinvenute 14 dosi di cocaina già confezionate. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di sostanza ai fini di spaccio e stamani è comparso davanti in Tribunale alla Spezia per il rito direttissimo. Non si sono verificati furti e in tutto il territorio non sono state segnalate altre auto o persone sospette.