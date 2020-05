Ortonovo, brucia insegna nella notte

Sarzana - Val di Magra - Intervento a Borghetto Vara da parte dei vigili del fuoco per l'incendio di una baracca adibita ala ricovero di legna e fieno. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento di Brugnato che ha provveduto all'estinzione dell'incendio, alla bonifica e alla verifica, anche con l'ausilio della termocamera, che non fossero rimasti focolai attivi. Non si segnalano feriti. Altro intervento, questa volta da parte degli operatori del distaccamento di Sarzana, questa notte ad Ortonovo dove bruciava una insegna luminosa. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato un insegna posta su un palo. Il materiale in fiamme è colato danneggiando alcuni contatori elettrici posti in un armadio sottostante. L'opera dei Vigili del Fuoco, intervenuti con tre mezzi e sette unità operative, è valsa all'estinzione delle fiamme. Non si segnalano feriti. Sul posto Carabinieri di Sarzana e personale Enel.