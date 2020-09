Organizza serate di intrattenimento con musica ma non ha alcuna autorizzazione

Sarzana - Val di Magra - Nelle serate del 9 e 10 settembre gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Sarzana durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un accertamento presso un ristorante del centro cittadino. Nel corso di entrambi i controlli il personale operante ha constatato lo svolgimento di intrattenimenti musicali per i quali non era stata presentata la SCIA al Comune di Sarzana prevista dall’art.69 del T.U.L.P.S. e neppure la documentazione di impatto acustico di cui all’art.8/2 lett. D) della L.447/95. All’esito degli accertamenti di rito, al titolare del sono state applicate due sanzioni amministrative e precisamente una sanzione da 516 euro per aver effettuato intrattenimenti musicali senza licenza dell’Autorità, in violazione dell’art.666 comma 1 del C.P., ed una sanzione da 1000 euro, ai sensi dell’art.10 comma 3 della L.447/95, per non aver presentato la prevista documentazione di impatto acustico. I servizi svolti, che si inquadrano nelle attività di prevenzione e controllo connesse alla movida ed al disturbo alla quiete pubblica, oltre che al rispetto della normativa anticontagio, proseguiranno nei prossimi giorni.