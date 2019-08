Ordine pubblico, sopralluogo tra Festival della Mente e movida

Sarzana - Val di Magra - Mattinata intensa per il personale della Polizia di Stato di Sarzana, che ha ricevuto la visita sui luoghi di servizio del Questore della Spezia accompagnato dal Dirigente del Commissariato cittadino Vice Questore Fargnoli, impegnato nella pianificazione del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica del Festival della Mente, che si aprirà nei prossimi giorni. Prima tappa d’obbligo in piazza Matteotti, ove è in corso l’allestimento della struttura che ospiterà gli eventi culturali da mattino a sera tarda e, a seguire, presso le altre location.

In Commissariato, i Responsabili dei singoli settori hanno avuto modo di illustrare le attività di polizia ordinarie, ma anche di partecipare la preziosa esperienza professionale maturata sul territorio negli anni. Con alcuni di loro è proseguita la ricognizione delle aree su cui si stanno profondendo i maggiori sforzi operativi, dal centro storico al quartiere Crociata, alle aree perimetrali della stazione, dove è intervenuto anche il personale della Polfer, per la competenza specialistica e l’interfaccia con gli enti ferroviari.

Al termine, sono stati condivisi obiettivi e strategie operative mirate, progressivamente, ad incidere sempre di più sulle note dinamiche locali, che spesso si acuiscono nel periodo estivo. Per operare al meglio, è stata assicurata la messa a disposizione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, anche nelle prossime settimane e nei quadranti sensibili, oltre che ogni utile supporto da parte delle Divisioni della Questura.

L’occasione è stata propizia per incontrare il Sindaco di Sarzana e fare un nuovo punto di situazione sulle principali tematiche all’ordine del giorno, anche in relazione alla pianificazione di interventi organizzativi ed infrastrutturali illustrati dall’Amministrazione comunale e ritenuti assolutamente funzionali alla sicurezza della collettività, in un’ottica di sicurezza sempre più integrata e partecipata, che lascia spazio ad un dialogo, costruttivo, col territorio.

Domani mattina, i servizi che saranno messi in campo per il Festival della Mente e per il 44° Giro della Lunigiana, in pieno coordinamento con i Comandi locali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Municipali ed enti interessati ai diversi profili organizzativi e di intervento, saranno ancora all’attenzione del previsto Tavolo tecnico in Questura.