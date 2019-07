Operatori scorretti per attivare nuovi contratti per l'energia. Adoc insorge

Sarzana - Val di Magra - Una situazione complessa e la vittima è un'anziana della Val di Magra che ha fatto un cambio di contratto di luce e gas non conforme perché effettivamente non aveva le deleghe del resto della famiglia. A riportarla è Adoc la Spezia che tramite la presidente Elisabetta Sommovigo, Roberto Bertellotti di Uil pensionati e Marco Furletti coordinatore Uil della Spezia hanno raccontato anche un altro episodio, avvenuto ad Aulla, e lanciato un appello non solo rivolto all'azienda Iren ma anche all'amministrazione comunale.

"Il mio non è un attacco all'azienda - ha esordito Sommovigo - ma spiace constatare il numero dei reclami giunti per alcuni comportamenti scorretti da operatori che porta a porta vendono contratti soprattutto a persone anziane. Il caso più recente è quello capitato ad un'anziana di Vezzano Ligure. La signora si è trovata faccia a faccia con un'operatrice che con la scusa del cambio di contatore avrebbe avuto una variazione sulle tariffe. Questo elemento però non è di competenza di questi venditori porta a porta, le ha fatto firmare un cambio di contratto sia per la sua utenza sia per i suoi congiunti senza avere alcuna delega. Noi siamo riusciti ad attivarci e con la clausola dei 14 giorni in base al diritto di ripensamento dovremmo riuscire a risolvere la situazione".

"E' un episodio gravissimo - ha proseguito Sommovigo - perché senza avere effettivamente quel potere l'operatrice ha fatto anche concorrenza sleale e millantato rimborsi che nel suo ruolo non può effettivamente applicare, senza dimenticare che Iren sul territorio ha in gestione il settore idrico e che il pacchetto clienti è stato venduto anni fa ad Eni senza alcuna variazione per gli utenti. Per quanto riguarda il rimborso spese promesso nel cambio del contatore: non è possibile perché le spese di gestione del contatore sono stabilite e deliberate da Arera. Io ho fatto presente la situazione ad Iren che si è impegnata a prendere provvedimenti e ho chiesto anche la siutazione venga monitorata. Comunque le domande maturate sono tante".

Sommovigo nel presentare il caso vezzanese ha specificato: "Diamo comunque atto ad Iren di essersi attivata con dei corsi di conciliazione".

"Come Uil pensionati - ha spiegato Bertellotti - si attiverà per sensibilizzare le fasce deboli su questa vicenda. Molti anziani non hanno il coraggio di raccontare episodi come questi anche per timore. Devono capire che non sono soli e soprattutto che non sono costretti a firmare nulla".



Marco Furlletti, coordinatore della Uil ha aggiunto: "Adoc ha il sostegno di tutto il sindacato. Anche dagli operatori di Acam abbiamo avuto numerose segnalazioni in merito. Un caso specifico ci è arrivato anche da Aulla dove un operatore, dotato anche di tesserino nel quale erano specificati il nome di Iren e i termini luce gas e servizi, che però opera per una società terza. La situazione è complicata da tempo, come molti sanno, anche i rapporti con i sindacati non sono dei migliori. Noi facciamo appello anche al sindaco della Spezia affinchè intervenga nei confronti di Iren perché parliamo di servizi pubblici tenendo conto che il Comune ha una quota di partecipazione nel gruppo. L'amministrazione ha dunque tutti gli strumenti affinché si possa senbilizzare Iren nei confronti di queste società che praticano delle attività commerciali scorrette".