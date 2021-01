Ondata di positivi tra medici, infermieri e oss del San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - Quindici operatori sanitari operanti all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana risultati positivi al Covid-19: si tratta di dodici infermieri e tre medici che lavorano nei reparti di cardiologia, dialisi, geriatria, medicina, medicina multispecialistica, urologia e rianimazione. A molti di questi operatori era già stata somministrata la prima dose di vaccino Pfizer BioNTech ma l’efficacia della vaccinazione si raggiunge solo dopo una settimana dalla somministrazione della seconda dose.

Asl 5 ha messo in atto tutte le necessarie misure di sicurezza e monitoraggio attraverso tampone ripetuto a cadenza settimanale per tutto il personale, compreso quello di Coopservice; non si rilevano criticità ai fini della continuità assistenziale.

Dal monitoraggio sono emersi anche tre operatori di Coopservice Covid-19 positivi asintomatici /paucisintomatici in servizio.

In collaborazione con il direttore delle Professioni sanitarie, sono stati convocati tutti i coordinatori di Sarzana e la capo-cantiere di Coopservice per illustrare nuovamente le corrette misure igienico comportamentali e sono stati illustrati i protocolli sanitari aggiornati.