Occupazione abusiva a Marinella, denunciato extracomunitario

Sarzana - Val di Magra - A seguito di un esposto presentato dai liquidatori della Marinella S.P.A questa mattina un dispositivo della Polizia di Stato composto da equipaggi del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria si è recato nei dismessi immobili di proprietà della disciolta società al fine di liberarli da eventuali presenze di abusivi. All’interno di un casolare, in Via Taruga, è stato trovato un cittadino extracomunitario 37enne munito di permesso di soggiorno in corso di validità con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in Commissariato e denunciato per occupazione abusiva di edifici.