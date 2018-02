Occupavano abusivamente un casolare, scattano quattro denunce

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della compagnia di Sarzana, durante un servizio mirato al contrasto all’immigrazione clandestina e ai fenomeni di degrado urbano, hanno proceduto ad effettuare un controllo d’iniziativa all’interno di un casolare dismesso nel centro urbano di Sarzana.



All’interno dell’edificio sono stati sorpresi quattro giovani di origine marocchina tra i 23 e i 30 anni, gravati da precedenti di polizia e tutti irregolari sul territorio nazionale e pertanto denunciati per violazione della normativa sugli stranieri e concorso in invasione di terreni ed edifici. Il più giovane di questi, un 23enne, è stato tratto in arresto e ristretto presso il carcere della Spezia in quanto risultava pendente nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale della Spezia a seguito delle accertate reiterate violazioni degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria in seguito a una vicenda risalente al mese di marzo dello scorso anno quando il giovane era stato sorpreso dai carabinieri, insieme ad altri due connazionali, in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.