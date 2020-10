Occhi sulla movida sarzanese ai tempi Covid. Sanzioni e controlli

Sarzana - Val di Magra - Ondata di controlli per il rispetto delle norme anti Covid a Sarzana e non sono mancate le sanzioni. I guai sono arrivati per gestori di 3 bar ed 1 ristorante, per mancato rispetto di quelle che vietano gli assembramenti, impongono l’uso di bicchieri di vetro in luogo di quelli di carta, stabiliscono la corretta distanza tra i tavoli dei locali pubblici e consentono l’annotazione dei nomi dei clienti da parte degli esercenti.



Le relative sanzioni amministrative si aggirano sui 300 euro per ciascuna delle violazioni rilevate, il tutto corroborato da rilievi video fotografici che i Carabinieri hanno effettuato sul posto e che costituiscono parte integrante e sostanziale dei verbali di contestazione.



Non sono state rilevate infrazioni circa l’uso della mascherina da parte delle singole persone, che sembrano aver recepito l’importanza di questo tipo di dispositivo di protezione individuale, per la propria ed altrui protezione dal contagio.



I controlli verranno ripetuti anche nelle prossime settimane. Queste attività rientrano nei controlli del territorio il Comando Compagnia Carabinieri di Sarzana ha disposto l’impiego di pattuglie dedicate alla verifica del rispetto delle normative vigenti, adottate per prevenire e mitigare la diffusione del contagio da Covid19 sia a livello nazionale che regionale.



I militari sono stati impegnati dalle 21 alle 03 nei controlli degli esercizi pubblici in attività e delle persone presenti al loro interno, nonché di quelle a passeggio per le strade cittadine.



In tutto le operazioni di controllo hanno interessato 6 ristoranti e 5 bar, al cui interno sono state identificate più di 80 avventori, mentre più di 40 persone sono state generalizzate per strada.