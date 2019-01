Nuovo colpo a Sarzana, i ladri fanno visita alla pizzeria Alilù

Sarzana - Val di Magra - Non si placano a Sarzana le razzie a danno delle attività commerciali. Stanotte è toccato alla Pizzeria Alilù, in Via Picedi Benettini, a un passo da Piazza Martiri. I dipendenti dell'attività hanno trovato il cancelletto aperto, segno che probabilmente la situazione era stata ben 'studiata' dai malviventi, che si sono intrufolati dalla finestra. Immediatamente contattati, i carabinieri si sono recati subito sul posto per parlare con i titolari dell'attività e registrare l'accaduto. Il colpo ha fruttato un po' di soldi. Nessun danno particolare. Cresce lo sconforto per il susseguirsi di colpi in centro e nelle sue immediate vicinanze.