Nuovi controlli antidroga, spunta coltello a serramanico

Ancora un blitz nell'area dello scalo ferroviario: allontanate tre persone che non avevano titolo per stare in quel luogo. E una donna è stata denunciata per un'affilatissima arma bianca.

Sarzana - Val di Magra - L'unica via è quella del controllo serrato e minuzioso, nella speranza che una serie di blitz organizzati riescano quanto meno a sistemare un po' le cose nell'area della stazione ferroviaria di Sarzana, notoriamente frequentata da pusher di strada. E ieri sera l'ennesimo capitolo della battaglia messa in atto dalle forze dell'ordine ha portato gli agenti del Commissariato di Polizia di Piazza Vittorio Veneto ancora una volta sul posto, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo voluto dalla Questura spezzina col contributo dei colleghi del reparto prevenzione crimine di Genova. Il dispositivo operativo, finalizzato appunto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha consentito di effettuare controlli su venticinque persone e sette veicoli.



Nel corso dell’operazione venivano allontanate tre persone trovate nell’area dello “skate park”, già protagonista di altri eventi similari: non aevano alcun titolo a frequentare quella zona, adiacente l’ambito ferroviario e sono stati pertanto identificati. Così anche per una giovane cubana del posto, trovata dai poliziotti in atteggiamento sospetto e risultata poi in possesso di un coltello a serramanico molto affilato nascosto nella borsa. L’arma bianca è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che conducevano la donna presso il Commissariato per la successiva denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere all’autorità giudiziaria.