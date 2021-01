Nuovi agenti per il commissariato di Polizia di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Tra le assegnazioni di personale di Polizia disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre alla Questura della Spezia, è compreso anche il Commissariato Distaccato della Polizia di Stato di Sarzana, articolazione che nell’ultimo anno ha espresso uno straordinario sforzo operativo.

Il dirigente, Vice Questore Fargnoli, ha appena assunto in forza 3 Assistenti Capo, elementi di solida esperienza maturata nella Specialità della Polizia Stradale spezzina, ove sono stati impiegati fino a pochi giorni fa, h 24, in servizi di sicurezza lungo le autostrade e la viabilità maggiore.

Poco prima di Natale, l’Ufficio ha invece integrato un Vice Ispettore proveniente dalla Questura di Genova, dove ha maturato le proprie competenze nel delicato settore del controllo del territorio del capoluogo.

Anche per Sarzana, ampio comprensorio che occupa posizione e ruolo strategici al confine regionale, la priorità data dal Questore Burdese ai suoi nuovi collaboratori, è quella di garantire un sempre più efficace e capillare controllo del territorio, dal centro ai quartieri periferici, a Marinella, rimodulando i dispositivi dei servizi, in ragione delle dinamiche che mano a mano si presentano.

Per questo i nuovi poliziotti saranno impiegati sulle Volanti, a potenziamento di quei servizi di presidio del territorio, che sono mirati alla prevenzione dei reati, ma anche all’incisivo intervento su fenomeni criminosi, resi ancora più intollerabili dal delicato contesto pandemico.



Contestualmente alcune risorse sono state trasferite al Posto Polfer di Sarzana, dove il Questore è certo che metteranno a frutto l’approfondita conoscenza del territorio che hanno consolidato in tanti anni di servizio al Commissariato, continuando a collaborare e concorrere nei frequenti dispositivi congiunti di controllo straordinario, che riguardano la zona della Stazione ferroviaria, l’area del Metropark, dello Skatepark e il limitrofo quartiere Crociata.