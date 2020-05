Notte brava sarzanese, mezzo elettrico ribaltato

Sarzana - Val di Magra - Vandali in azione stanotte a Sarzana. Testimonianze di schiamazzi e qualche eccesso. In particolare il ribaltamento di un mezzo elettrico monoposto usato per spostarsi in città da una residente. Il veicolo, posteggiato nella centrale Via dietro il teatro (parallela di Via Mazzini che collega Piazzetta Firmafede con la concattedrale), ne è uscito ben ammaccato e la proprietaria ha annunciato che farà denuncia ai carabinieri. E sul web corrono l'indignazione e la più classica delle domande: "Ma i genitori dove sono?". E tra i tanti che puntano il dito non manca chi rileva come da giovani, qualche scemenza, l'abbiano fatta tutti o quasi, registrando altresì che ribaltare e danneggiare un mezzo va decisamente oltre il concetto di ragazzata.