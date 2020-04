Norme anti contagio, ad Ameglia già 15mila euro di sanzioni

Sarzana - Val di Magra - Proseguono nel territorio comunale di Ameglia le attività di controllo inerenti il rispetto delle misure anti contagio. Il monitoraggio si è fatto più intenso grazie a due nuovi agenti che consentono al Comune di coprire anche le ore pomeridiane. Ad oggi abbiamo sono stati elevati di verbali per circa 15mila euro, frutto di oltre 330 controlli di cui 26 con sanzioni.

"Per domani, domenica di Pasqua - informa il vice sindaco Emanuele Cadeddu - avremo, oltre al nostro Corpo di Polizia Municipale impegnato nel pomeriggio, la stazione dei Carabinieri impegnata alla mattina, mentre il giorno di Pasquetta sarà interamente coperto con doppio turno dalla Polizia Locale. La nostra Protezione civile invece sarà impegnata sul territorio per attività di monitoraggio. Un grande ringraziamento non può che andare alle forze dell’ordine impegnate per garantire la nostra sicurezza in questo week end pasquale".