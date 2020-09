Non rispetta la sorveglianza attiva, venticinquenne indagato

Sarzana - Val di Magra - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarzana venivano informati lo scorso 9 settembre che erano giunte segnalazioni al Comune di Sarzana a proposito di un venticinquenne, sottoposto a sorveglianza attiva domiciliare per ordine dell’Asl 5, che era stato visto circolare liberamente nella cittadina. Immediataente veniva inviata una pattuglia della Squadra Volante presso la residenza del soggetto in questione per verificare quanto appreso, constatandone l’assenza, ed assumendo anzi informazioni sul posto in base alle quali il giovane si era allontanato da casa con degli amici. Quest’ultimo veniva contattato più volte sulla sua utenza telefonica senza però ottenere risposta; solo successivamente contattava il Commissariato riferendo di essere in viaggio per rientrare da Forlì. Dall’Asl5 e dal medico di famiglia successivamente contattato, veniva confermato lo stato di salute dell’interessato e la sua posizione rispetto alla sorveglianza attiva che risultava essere in vigore dal 5 settembre 2020 con termine il 14 settembre 2020, motivo per cui, esperite le procedure del caso, si è proceduto alla segnalazione all’autorità giudiziaria a piede libero poiché il giovane si è reso responsabile del reato previsto dall’art. 260 R.D. nr. 1265/1934, avendo palesemente disatteso l’ordine sanitario dato dall’Asl5 spezzino per impedire la diffusione del covid-19.