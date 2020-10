Sarzana - Val di Magra - Le condizioni di sicurezza del versante sopra strada, valutate dopo l'ultimo sopralluogo di questa mattina, non consentono la riapertura in giornata della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale 31 in località Ripa. Lo rende noto la Provincia della Spezia. Aggiornamenti verranno comunicati in giornata a seguito di ulteriori sopralluoghi.