Nel magazzino bruciato a Silea c'era anche dell'amianto

Sarzana - Val di Magra - E' costato ventimila euro al Comune di Sarzana l'incendio doloso che il 24 ottobre ha devastato una falegnameria adiacente al capannone dell'isola ecologica di Silea (QUI). Nei giorni successivi infatti l'ente è stato costretto ad intervenire per somma urgenza per eliminare situazioni di potenziale pericolo emerse in seguito al sopralluogo effettuato dal personale Asl e Arpal. Le analisi consegnate l'8 novembre avevano confermato la “presenza di fibre di amianto” nel materiale rinvenuto a terra facendo scattare il divieto di accesso al fabbricato, l'individuazione di soluzioni tecniche per evitare la dispersione del materiale con la pioggia, un piano di bonifica ambientale e le successive analisi dopo l'intervento.



Nell'incendio, sul quale avevano dato l'allarme alcuni automobilisti in transito sull'autostrada, era andata praticamente distrutta la falegnameria adiacente al magazzino ed avevano danneggiato il furgone degli addetti alla segnaletica del Comune. Non aveva invece riportato alcun danno l'archivio comunale custodito nel locale vicino inaccessibile ai vandali grazie ad una porta blindata. Sull'accaduto intanto continuano ad indagare le forze dell'ordine.