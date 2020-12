Nei boschi di Santo Stefano l'alcova dello spaccio

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri sera, in una località boschiva di Santo Stefano Magra, già balzata agli onori delle cronache per essere stata teatro di precedenti operazioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Sarzana, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno organizzato un servizio di appostamento in una località impervia, procedendo alla perlustrazione del territorio. La paziente attesa è stata ripagata allorché i Carabinieri hanno fermato e perquisito un 24enne clandestino marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Addosso al giovane sono stati trovati circa venticinque grammi di cocaina e alcuni grammi di hascisc, oltre ad un bilancino e materiale per tagliare e confezionare le dosi. Il tutto è stato sequestrato ed il maghrebino è stato dichiarato in arresto.