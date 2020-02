Negativi i tamponi eseguiti sui nove di Codogno a Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Sono giunti in serata i risultati dei tamponi – tutti negativi - eseguiti sui nove cittadini lombardi provenienti da Codogno presenti a Montemarcello. Visitati nelle scorse ore dal personale Asl 5 non avevano manifestato alcun tipo di sintomo al coronavirus ma l'esito della prova del tampone è stato un altro dato incoraggiante anche a fronte dell'allarmismo diffusosi sui social network per la loro presenza nel borgo. Il gruppo - quattro adulti e cinque minori - resterà in quarantena, così come disposto dal sindaco De Ranieri, e costantemente monitorato per i prossimi tredici giorni.



Intanto secondo quanto si apprende sarebbero arrivati in Val di Magra nella giornata di sabato e non in quella di ieri come comunicato in precedenza. Una partenza dalla zona del lodigiano avvenuta quindi prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza che ha vietato l'allontanamento dalla zona di Codogono. Dettaglio che quindi dovrebbe evitargli sanzioni e procedimenti penali.

I nove, non avendo accusato nessun sintomo legato al virus, si sarebbero infine messi in viaggio verso Montemarcello dopo aver avvisato il proprio medico e ieri avrebbero avvisato le autorità competenti dopo l'ordinanza emessa dalla Regione Liguria.