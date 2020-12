Natale sicuro, centro di Sarzana monitorato dalla Polizia

Sarzana - Val di Magra - Servizio straordinario di controllo del territorio ieri a Sarzana dove hanno operato il personale del Commissariato e gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Genova per prevenire e contrastare reati contro la persona, il patrimonio e il degrado urbano.

Le pattuglie, dirette dal Dirigente del Commissariato Vice Questore Fargnoli, hanno monitorato al meglio sia le vie dello shopping natalizio, sia le aree in cui nei giorni scorsi sono stati registrati episodi tuttora oggetto di indagine.



Battuti i tradizionali luoghi di aggregazione del centro storico, piazza Garibaldi, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, viale XXI Luglio, via Mazzini, area Cabano, ma anche il Quartiere Crociata e l’Area della Stazione, con frequenti passaggi presso la Fortezza Firmafede.

Solo nei tratti più frequentati, talvolta, i cittadini presenti sono stati sollecitati al pieno rispetto della distanza interpersonale, a fronte del riscontrato corretto utilizzo delle protezioni individuali. In tutto sono state controllate venticinque persone e un veicolo e nel corso dei controlli, vicino allo scalo ferroviario, gli agenti hanno provveduto al sequestro amministrativo di tre involucri contenenti sostanza stupefacente, cocaina sottoposta a verifica qualitativa, di grammi 1.49 complessivi, con contestuale contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90 a carico di un cittadino italiano di 36 anni proveniente da altro comune. In corso le conseguenti segnalazioni alla Prefettura per i provvedimenti correlati. Attive le indagini sul cedente, che si è dileguato rapidamente all’arrivo degli uomini in divisa.

I servizi proseguiranno in tutto il week end e senza soluzione di continuità nei giorni a venire, nell’ambito del potenziamento delle attività di prevenzione e repressione per un Natale sicuro.