Natale ai domiciliari per un panetto di hashish

Nei guai un 50enne arcolano e il figlio 23enne. Perquisito il loro appartamento, salta fuori anche marijuana, ecstasy, materiale da taglio e da confezionamento.

Sarzana - Val di Magra - Un'azione mirata che conclude un'indagine sugli stupefacenti in Val di Magra. Questa mattina i carabinieri della stazione di Arcola hanno bussato a casa di un 50enne arcolano per una perquisizione che ha dato esito positivo. Nell'appartamento ritrovato un panetto di hashish di 78 grammi, un involucro contenente 25 grammi di marijuana divisi in una ventina di dosi, due pasticche di ecstasy, sostanze da taglio materiale vario per confezionamento e un bilancino di precisione. L'uomo e il figlio 23enne sono stato tratti in arresto e posti in regime di detenzione domiciliare.