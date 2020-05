Movida blindata: niente alcolici fuori dai dehors e più controlli

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina in Prefettura alla Spezia si è tenuto il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza alla presenza del Prefetto Maria Luisa Inversini, del Questore Silvia Burdese, del Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e di tutti i vertici provinciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. All'ordine del giorno misure e controlli nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 in vista del week-end del 2 giugno e dei rischi legati alla cosiddetta movida.



Il vertice convocato con il fine prioritario di verificare il rispetto della normativa anti-contagio, con particolare riferimento alle misure anti-assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, si è concluso con la decisione di aumentare i presidi e quindi potenziare i controlli sul territorio sia da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza che della polizia locale.



Da domani inoltre sarà vigente una nuova ordinanza sindacale, rivolta a questo fine settimana e all'intero periodo estivo ancora all'interno dell'emergenza epidemica in atto, che prevede il divieto di consumo di alcolici all'esterno di dehors e pertinenze dei locali, peraltro già oggetto di ampliamento da parte della Giunta comunale per tutto il periodo emergenziale e fino alla fine dell'anno e a costo zero per l'esenzione del Cosap, per realizzare la visione di una città che può vivere a cielo aperto e in sicurezza.

"Ringrazio il Prefetto Inversini che ho avuto l'opportunità di conoscere di persona e che da subito ha rivolto molta attenzione a Sarzana - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -. Il prossimo week-end i presidi e i controlli saranno potenziati da parte di tutte le forze dell'ordine, proprio per garantire il rispetto delle norme anti-contagio. Comincerà anche, come organizzato peraltro da inizio anno, il terzo turno serale della Polizia Locale, inoltre, da domani, sarà vigente una nuova ordinanza sindacale, rivolta a questo fine settimana e all'intero periodo estivo, che prevede il divieto di consumo di alcolici all'esterno dei plateatici o dehors. Tutto ciò non toglie che siamo tutti chiamati al senso di responsabilità, per proteggere noi stessi e l'intera comunità. Oggi più che mai dobbiamo continuare a mostrarci seri e responsabili, senza differenze generazionali, per preservare quelle libertà che abbiamo riconquistato tutti insieme con grandi sacrifici di ognuno".