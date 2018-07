Morte sui binari, traffico da e per la Toscana in tilt dopo Sarzana

Vittima una donna di mezza età, ancora da chiarire la dinamica.

Sarzana - Val di Magra - Una donna di cinquant'anni è morta dopo essere stata investita da un treno intorno alle 16 di oggi. Il tragico fatto è avvenuto un centinaio di metri dopo la stazione di Carrara-Avenza in direzione Sarzana. Ancora non chiare le cause. L'allarme è stato dato immediatamente alla polizia ferroviaria e al 118 che ha mandato sul posto un'automedica. In corso i rilievi dell'Autorità giudiziaria.



Traffico ferroviario in tilt: la linea La Spezia-Pisa è rimasta bloccata sul tratto fra le stazioni di Sarzana e Massa Zona Industriale per più di un'ora. I treni 23387, 11856, 23364, 23389, 11861 e 11858 sono stati cancellati parzialmente tra Sarzana e Massa Centro e sostituiti con un servizio bus che ha unito Toscana e Liguria per alcune decine di minuti. Verso le 17.30 il traffico è stato riattivato su un solo binario con ritardi anche superiori ai 30 minuti, alle 18.15 la circolazione è tornata normale.