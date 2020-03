Montebello: "Un caso anche a Castelnuovo, assunti tutti i provvedimenti"

Sarzana - Val di Magra - “Anche a Castelnuovo abbiamo avuto un caso di coronavirus con una persona contagiata”. Lo ha confermato questa mattina il sindaco Daniele Montebello nel videomessaggio rivolto alla cittadinanza per comunicare l'entrata in vigore delle nuove norme per fermare la diffusione del contagio. “Le misure di sicurezza in questa eventualità – ha sottolineato il primo cittadino – sono ormai collaudate: chi viene in contatto viene messo in quarantena, che può essere fiduciaria o obbligatoria a seconda delle condizioni. Provvedimenti – ha spiegato – che abbiamo assunto anche qui a Castelnuovo, abbiamo alcune famiglie in quarantena e mi sento di tranquillizzare tutti. Fate affidamento solo a comunicazioni ufficiali e fonti certe”.

Il caso comunicato oggi dal sindaco non va però ad aumentare il conteggio effettuato dall'azienda sanitaria Toscana in quanto sarebbe già stato “censito” ma sotto un altro comune di appartenenza della persona interessata.