Montebello: "Serve un maggior coordinamento nella gestione dell'allerta"

Sarzana - Val di Magra - “Diventa sempre più difficile spiegare ai cittadini che oggi a Santo Stefano di Magra le scuole erano aperte mentre quelle di Vezzano, poste a brevissima distanza, erano chiuse. Bisognerebbe avere maggior uniformità nelle decisioni e delle linee guida a monte più precise che lascino l'opportunità ai sindaci, a seconda dei propri piani di Protezione Civile, di valutare anche caso per caso a seconda della posizione delle scuole”.

Così il primo cittadino di Castelnuovo Magra Daniele Montebello il quale stamani, a margine della presentazione dell'iniziativa di sabato di Protezione Civile (QUI) e sul finire dell'allerta arancione emanata ieri, è intervenuto sul tema degli avvisi che creano situazioni di incertezza in particolare per quanto riguarda l'attività didattica delle scuole, oggi rimaste chiuse in tutta la Val di Magra tranne che a Santo Stefano.

“Questa mattina ho ricevuto tre o quattro telefonate di insulti di genitori arrabbiati perché avevano dovuto prendere baby sitter o stare a casa dal lavoro per tenere i figli. Situazioni che comprendo – ha osservato – ma nel momento in cui l'allerta arancione viene lasciata nelle mani dei singoli sindaci c'è una tendenza comprensibile ad autotutelarsi chiudendo non appena un collega prende la decisione”.



“I fenomeni meteo sono di complicatissima elaborazione e prevedere l'andamento esatto di un fronte temporalesco non è facile – ha sottolineato – ma se sul Ponente ligure ci sono stati problemi seri qui non abbiamo visto nemmeno una goccia d'acqua. Nei prossimi giorni proverò a sollecitare la Prefettura affinché coordini un tavolo dei sindaci spezzini per avere delle linee guida più precise. Non sono nel mio Comune ma anche negli altri ci sono scuole che sono in zone molto tranquille e altre in luoghi meno favorevoli in caso di allerta anche alla luce delle fasi di accesso ai plessi che sono le più delicate, oggi infatti è stato inevitabile chiudere perché secondo le informazioni fornite il picco del maltempo doveva verificarsi fra le 5 e le 10. Luni, Castelnuovo e Ameglia – conclude – sono vicinissime ma hanno situazioni diverse che possono essere valutate nei singoli casi”.