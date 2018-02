Mistero a Buonviaggio, spezzino trovato morto con una ferita alla fronte

Tanti gli elementi al vaglio dei carabinieri. Non è da escludere che l'uomo si sia introdotto nella struttura dopo un incidente stradale.

Sarzana - Val di Magra - Un corpo seminudo con una vistosa ferita alla fronte. E' il macabro ritrovamento avvenuto questa mattina all'apertura del capannone della carrozzeria Angeli fatto da un dipendente. Il cadavere è di un 50enne spezzino residente in città e che lavorava per una ditta specializzata nella vendita di auto.



Le ore antecedenti al ritrovamento sono ancora avvolte nel mistero. A condurre le indagini sono i carabinieri della Spezia che da questa mattina hanno setacciato il capannone e stanno conducendo una serie di accertamenti a bordo di una Fiat Multipla, incidentata e trovata a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.



Al momento non c'è spazio per le ipotesi anche se per l'Arma, e il Nucleo investigativo, sarebbe da escludere il malore improvviso oppure una morte sul lavoro, perché il 50enne dipende da un'altra azienda. Stando ad una prima ricostruzione è possibile che l'uomo viaggiasse a bordo della Multipla finita contro il guard rail sulla strada di Buonviaggio.

L'automobile, posta sotto sequestro, non presenta particolari danneggiamenti salvo quelli compatibili con lo scontro contro la barriera.



Per i carabinieri non sarebbe da escludere che l'uomo si sia introdotto all'interno del capannone, dove ha trovato un portellone scorrevole aperto, introducendovisi dentro. Aveva gli abiti zuppi di pioggia, ieri notte pioveva a dirotto, e ha cercato qualcosa per coprirsi trovando una tuta che ha cercato di indossare. Da qui però comincia un buco nero, ancora da ricostruire in termini cronologici.



Il corpo del 50enne era a terra e stando ad una prima analisi la ferita lacerocontusa alla fronte potrebbe essere compatibile con un pezzo di metallo rinvenuto nel capannone non distante dal punto di ritrovamento. In prossimità del cadavere sono stati trovati i documenti.

I carabinieri in queste ore hanno avvertito la famiglia, l'uomo era sposato, ed è partita la ricostruzione dei fatti che proseguirà serrata. Il fatto è avvenuto in una zona in cui le reti telefoniche hanno scarsa copertura e quindi, anche se avesse voluto chiedere aiuto, non aveva a disposizione la rete ed era difficile da rintracciare.



Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo, in passato, era noto agli uffici per guida in stato ebrezza. Elemento che potrebbe aiutare a risolvere il caso.

L'ora della morte potrebbe risalire a questa notte stando ad una prima analisi del corpo in base alla rigidità dovuta al rigor mortis. Solo un esame autoptico, che potrebbe avvenire entro le prossime quarantotto ore, farà luce su quanto avvenuto.