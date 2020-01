Mezzo pesante entra in centro storico e "smeriglia" un palazzo

Sarzana - Val di Magra - Non è certo la prima volta che accade ma in questa circostanza un po' l'entità del danno un po' la scia di polemiche che si sono dipanate fanno pensare ad un necessario intervento da parte dell'amministrazione comunale. E' capitato ieri che in Via Cattani, un mezzo pesante che stava provenendo da Porta Romana, ha finito per stringere troppo la curva, raschiando la muratura dell'edificio adiacente. Un accaduto come tanti altri, ma che, visto che è già successo, apre ad un ragionamento che riguarda l'accesso al centro storico. Che fino alle 14 è consentito ai mezzi pesanti, spesso condotti da persone che non conoscono bene la pianta della città, le sue piccole stradine in ciottolato, i suoi palazzi monumentali, così preziosi. Mezzi che pesano tonnellate e che contribuiscono a danneggiare la pavimentazione, che sia in lastre di arenaria o, come in alcune altre piazze, posata coi sampietrini.



B.M.