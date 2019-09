Sarzana - Val di Magra - Paura sull'Aurelia in prossimità di Castelnuovo Magra per un incendio divampato da un furgone. Per dinamiche in fase di accertamento l'autista ha notato il malfunzionamento del mezzo e si è accostato. Pochi istanti dopo le fiamme hanno cominciato a sprigionarsi. Il conducente si è messo in salvo e ha chiamato i Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno raggiunto la zona per riportare tutto alla normalità.