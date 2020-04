Mattinata in giardino per un capriolo

Sarzana - Val di Magra - Mattinata domestica stamani a Castelnuovo bassa per un capriolo un po' disorientato. L'animale, probabilmente giovane e in amore, si è rifugiato nella corte di Eleonora, tutt'altro che turbata dalla visita. L'ungulato si è sistemato sotto lo stendino, un po' trafelato e con una piccola ferita a una zampa. La padrona di casa ha tenuto dentro gatti e cane per evitare che andassero a infastidire il delicato ospite, al quale ha portato un po' d'acqua. Eleonora si è subito attivata sentendo Forestale, Enpa e Centro recupero selvatici. E le cose sono andate proprio come le hanno pronosticato le voci degli esperti: verso l'una, dopo esseri riposato in cortile tutta la mattinata, il capriolo si è alzato e se ne è andato verso la collina. Non è da escludere che, al pari di altri selvatici, si sia spinto verso le zone antropizzate 'attratto' - o più che altro non intimorito - dalla placida desolazione dovuta alle misure anticontagio.