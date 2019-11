Materiale cade dal muro della torre del Guinigi

Sarzana - Val di Magra - Gli accurati rilievi visivi e strumentali effettuati nelle settimane scorse nell ambito del progetto di riqualificazione, hanno consentito di verificare un modesto distacco di materiale dal muro perimetrale del basamento della torre del Guinigi nella parte prospiciente la strada provinciale, ossia fra la torre e la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Poiché questo veloce deterioramento della situazione del muro è stato sicuramente determinato dalle copiose precipitazioni meteoriche dei giorni scorsi, peraltro confermate anche per le prossime ore, nel tardo pomeriggio di ieri 7 novembre sono state poste in essere delle protezioni per evitare il distacco di materiale potenzialmente pericoloso per la circolazione pedonale e veicolare.



Le verifiche effettuate questa mattina hanno per contro consentito di escludere categoricamente qualsiasi pericolo per la statica della torre, poggiata su basamento di solida roccia. Dopo avere posto in essere queste indispensabili opere di protezione da eventuali cadute di pietre o materiale inerte dal muro, nei prossimi giorni dopo aver ottenuto le autorizzazioni dalla soprintendenza e dagli altri organi preposti, provvederemo ad anticipare l’effettuazione di quella parte di lavorazioni peraltro già previste dal progetto sul basamento della torre, che consentiranno di mettere definitivamente in sicurezza Il muro nell’ambito di un più ampio ed ambizioso progetto di riqualificazione della torre e delle proprie pertinenze, Al fine di renderla fruibile e visitabile dal pubblico. Confermiamo la nostra attenzione alla conservazione, alla riqualificazione ed al mantenimento delle realtà architettoniche che caratterizzano il nostro territorio, sia nell ottica della conservazione del patrimonio storico che per la promozione delle potenzialità turistiche connesse a questo patrimonio