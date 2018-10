Masturbazione in piazza, fermato da Municipale e Carabinieri

Un 47enne con gravi precedenti penali da giorni teneva in apprensione gli abitanti del paese.

Sarzana - Val di Magra - Sabato scorso era stato notato da alcune persone mentre si stava masturbando in una piazzetta, poi erano seguiti altri episodi come il lancio di una bottiglia di vetro frantumatasi contro il portone del vecchio municipio. Il tutto unito ad un aspetto e ben poco rassicurante che oggi hanno spinto alcuni residenti a chiamare Polizia Municipale e Carabinieri i quali hanno provveduto a fermare e ad affidare ad una struttura psichiatrica un 47enne con alle spalle un passato turbolento E' avvenuto tutto nel centro storico di Castelnuovo Magra dove la sua presenza ha destato parecchia preoccupazione in un luogo nel quale una faccia nuova si nota subito.



Dopo il fatto di una settimana fa l'uomo era tornato in paese in corriera in almeno altre tre occasioni facendo scattare il tam tam fra le persone che, questa mattina, hanno avvertito le forze dell'ordine che lo hanno raggiunto in un angolo di piazza Querciola. Con tutta la cautela del caso prima gli agenti della Municipale e poi i Carabinieri, giunti poco dopo insieme ad un'ambulanza, lo hanno avvicinato e convinto a farsi ricoverare. Un intervento che si è svolto fortunatamente senza momenti di criticità, cosa non scontata visti i precedenti della persona.



Nel 2001 infatti a Firenze era stato arrestato in seguito a un tentativo di rapina ai danni di una giovane nel corso del quale aveva ferito gravemente con una coltellata un ragazzo che era intervenuto per difenderla. Episodio che aveva ulteriormente arricchito un fascicolo che già all'epoca parlava di una vita ai margini fatta di furti, tentativi di rapine, otto anni trascorsi in ospedali psichiatrici e un altro tentato omicidio risalente ai primi anni Novanta.