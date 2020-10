Masso sull'auto, il Comune: "E' responsabilità della Provincia"

Sarzana - Val di Magra - Era il dicembre del 2019 quando sull'auto di uno sventurato signore originario della Romania finiva un masso staccatosi dal muro di contenimento lungo la Strada provinciale 19. Il danneggiato ha presentato un atto di citazione nei confronti del Comune di Arcola dinanzi al Giudice di pace della Spezia. Il Comune di Arcola in questi giorni ha dato incarico agli uffici affinché incarichino un legale di fiducia per costituirsi in ufficio, con la consapevolezza, come si legge in delibera, che l'ente comunale non è responsabile del danno “in quanto avvenuto su strada provinciale, così come il muro da cui si è staccato il masso è di competenza dell'amministrazione provinciale”.